Помазун об отстранении в ЦСКА за слова о трансфере в «Спартак»: «Удивился, но сказал бы то же самое. Потому что это была правда»
Илья Помазун высказался об отстранении в ЦСКА после слов о «Спартаке».
– Ты много лет отдал нашему самому принципиальному сопернику – ЦСКА. В интервью в прошлом году сказал, что не исключаешь перехода в «Спартак», и за эти слова тебе досталось. Удивился такой реакции бывшего клуба?
– Если честно, удивился отстранению. Что ж, это было решение клуба.
Но спустя семь месяцев понимаю, что сказал бы в интервью то же самое. Потому что это была правда, – заявил голкипер после перехода в «Спартак».
ЦСКА отпустил Помазуна в «Спартак». А ведь отстраняли его даже за рассуждения о таком трансфере
Помазун о переходе в «Спартак»: «Надеюсь, смогу не подвести великий клуб. Мечта у всех одна: чемпионство. Приложим все силы»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Спартака»
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