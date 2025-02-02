Помазун об отстранении в ЦСКА за слова о трансфере в «Спартак»: «Удивился, но сказал бы то же самое. Потому что это была правда»

Илья Помазун высказался об отстранении в ЦСКА после слов о «Спартаке».

– Ты много лет отдал нашему самому принципиальному сопернику – ЦСКА. В интервью в прошлом году сказал, что не исключаешь перехода в «Спартак», и за эти слова тебе досталось. Удивился такой реакции бывшего клуба?

– Если честно, удивился отстранению. Что ж, это было решение клуба.

Но спустя семь месяцев понимаю, что сказал бы в интервью то же самое. Потому что это была правда, – заявил голкипер после перехода в «Спартак».

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