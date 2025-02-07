Каррера о Гарсии в «Спартаке»: «Тренировал его в АЕК. Отличный игрок, может укрепить состав. Его главные качества – скорость и техника»

Массимо Каррера оценил трансфер Леви Гарсии в «Спартак».

Красно-белые заплатили за форварда АЕК 20 млн евро. В сделку включены бонусы.

«Я тренировал Гарсию в АЕКе, он был моим игроком. Для меня Гарсия скорее вингер. Он отличный игрок и может укрепить состав «Спартака». Его главные сильные качества – скорость и потрясающая техника. Он умеет работать с мячом на скорости», – сказал экс-тренер «Спартака».