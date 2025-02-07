После автогола Лещука «Спартак» повел в игре с «Динамо». Голкипер не справился с пасом Маричаля в створ
«Спартак» открыл счет в игре с «Динамо» в результате автогола.
На 32-й минуте матча Winline Зимнего Кубка РПЛ защитник Николас Маричаль сделал передачу в направлении створа ворот. Голкипер Игорь Лещук не смог остановить подпрыгивающий мяч, тот от ноги вратаря отскочил в перекладину, а от нее – за линию.
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» победил «Ростов» и сыграет в финале, «Спартак» против «Динамо»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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