После автогола Лещука «Спартак» повел в игре с «Динамо». Голкипер не справился с пасом Маричаля в створ

«Спартак» открыл счет в игре с «Динамо» в результате автогола.

На 32-й минуте матча Winline Зимнего Кубка РПЛ защитник Николас Маричаль сделал передачу в направлении створа ворот. Голкипер Игорь Лещук не смог остановить подпрыгивающий мяч, тот от ноги вратаря отскочил в перекладину, а от нее – за линию.

Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» победил «Ростов» и сыграет в финале, «Спартак» против «Динамо»