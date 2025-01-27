Лещук о Японии: «Чистота бросается в глаза, хоть я к этому и в Москве привык. Впечатлила доброта людей: всегда готовы помочь, если попросишь»

Игорь Лещук поделился впечатлениями от отпуска в Японии.

– Почему этой зимой именно в Японию поехали?

– Японию давно думал посетить, а тут еще прикинул, где будет интересно одному, поскольку этот отпуск практически весь проводил один. Вот и получился такой новый опыт для меня – Токио, Нара и Киото.

– Что особенно впечатлило?

– Открытость людей, их доброта. Они всегда готовы помочь, если их попросишь.

Еще чистота в городе бросается в глаза, хоть я к этому и в Москве привык. Запомнил, что нет мусорок. Будешь ходить три часа со стаканчиком кофе, пока не зайдешь в какой-нибудь магазин и найдешь небольшое мусорное ведро. Но мне сразу сказали, что лучше положить стакан в пакетик и убрать в карман или рюкзак, выбросив его в отеле.

Но самое интересное, что даже при отсутствии мусорных корзин в городе самого мусора нет, то есть все выкидывают его дома, в отеле или магазине, когда добираются до них. И не загрязняют улицу.

– Пробовали национальную японскую еду?

– Ел суши, но не роллы, – их там нет.

– То есть это фишка японских ресторанов в России или Европе?

– Не знаю, кто придумал роллы, но в Японии их нет (улыбается). Там у них просто подают суши в виде риса и рыбы сверху.

– Оригинал суши сильно отличается от вариации в московских ресторанах?

– Там они лучше готовят. Мне кажется, рыба просто очень свежая. Все-таки, наверное, пока ее доставляют, например, в Москву, вкус утрачивается из-за заморозки и прочих условий перевозки. Ну и рис другой – у нас я такой не пробовал, – сказал вратарь «Динамо».