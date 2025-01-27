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  • Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Овечкин обойдет Гретцки в этом сезоне: «Это вполне реально. Хотел бы, чтобы Александр и 1000-ю шайбу в НХЛ забросил, но до нее еще далеко»
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Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Овечкин обойдет Гретцки в этом сезоне: «Это вполне реально. Хотел бы, чтобы Александр и 1000-ю шайбу в НХЛ забросил, но до нее еще далеко»

Игорь Лещук высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Вы следите за игрой Александра Овечкина, прошлой зимой даже посещали матч его «Вашингтона» в НХЛ. Как вам его движение в сторону рекорда Гретцки? Есть объяснение его высокой результативности даже на фоне травмы?

– Объяснения, наверное, нет. У любого спортсмена есть какие-то хорошие и плохие времена. В одном сезоне может пойти все хорошо, в другом – не пойти. В этом сезоне у него все идет очень хорошо. Конечно, мне бы хотелось, чтобы игра, в которой он забьет 895-й гол и обойдет Гретцки, выпала на какой-то наш отпуск.

– Нужно будет болеть, чтобы он до следующей зимы не забил оставшиеся 20 голов.

– Почему, можно еще летом... Хотя да, голы в плей-офф ведь не считаются в этой статистике. Тогда да. Не получится у меня лично увидеть этот исторический гол. А хотелось бы вживую на это посмотреть.

– Как думаете, до конца нынешнего сезона он побьет рекорд?

– Думаю, что это реально.

– Может быть, на его 1000-ю шайбу в НХЛ получится посмотреть вживую?

– До нее еще далеко.

– Вы бы, кстати, чего хотели после его рекорда: чтобы еще поиграл в НХЛ и попробовал дойти до 1000-й шайбы или вернулся в «Динамо»?

– Я бы, конечно, хотел, чтобы он 1000-ю забросил в НХЛ. Но насколько ему это будет легко, не знаю. Все-таки для этого надо еще несколько сезонов провести на том же уровне, что он показывает сейчас, – сказал вратарь «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Известия»
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