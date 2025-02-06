Тебас не общается с Пересом: «Мне не о чем говорить с человеком, который считает соревнования нечестными, а судей – коррумпированными»

Хавьер Тебас объяснил, почему не общается с президентом «Реала».

«Я не обязан с ним разговаривать. Я бы с удовольствием поговорил с Флорентино [Пересом ], если не повторится то, что случилось в прошлый раз – тогда он сказал: «Хавьер , ты просто не слушаешь меня». А я ответил, что слышу его, но не обращаю на него внимания».

О том, почему они не общаются

«Ну, эти разговоры заканчивались бы одинаково. Мы не можем найти общий язык с человеком, который считает соревнования нечестными, который считает, что судьи коррумпированы, который с презрением относился к президенту нашей федерации. Мне не о чем говорить с этим человеком», – сказал президент Ла Лиги .

Тебас о жалобах «Реала» на судей: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума»