Тебас не общается с Пересом: «Мне не о чем говорить с человеком, который считает соревнования нечестными, а судей – коррумпированными»
«Я не обязан с ним разговаривать. Я бы с удовольствием поговорил с Флорентино [Пересом], если не повторится то, что случилось в прошлый раз – тогда он сказал: «Хавьер, ты просто не слушаешь меня». А я ответил, что слышу его, но не обращаю на него внимания».
О том, почему они не общаются
«Ну, эти разговоры заканчивались бы одинаково. Мы не можем найти общий язык с человеком, который считает соревнования нечестными, который считает, что судьи коррумпированы, который с презрением относился к президенту нашей федерации. Мне не о чем говорить с этим человеком», – сказал президент Ла Лиги.
Тебас о жалобах «Реала» на судей: «Они изображают из себя жертв, что неуместно и не соответствует действительности. «Мадрид» хочет навредить соревнованию. Они сошли с ума»
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