Глава Ла Лиги Тебас: «У Переса «мессианский комплекс» спасителя футбола. Все неправильно, только его идеи верны. Очевидно только его явное влияние, о чем он говорит не краснея»
Поводом стали слова Флорентино Переса на генеральной ассамблее «Мадрида».
«Мы сожалеем об отсутствии прозрачности [в действиях Ла Лиги]. Мы удивлены, как Ла Лига оправдывает распределение денег между клубами и медиа. Мы думаем, конечно, о некоторых СМИ, которые постоянно нападают на нас.
Мы обеспокоены атаками Ла Лиги на наши экономические активы. Они хотят завладеть правами, которые принадлежат клубам. С помощью CVC они намеревались экспроприировать 11% прибыли на протяжении полувека. 50 лет! Хотели мы этого или нет. За нашей спиной. Мы, конечно, защищались и обратились в суд», – заявил Перес.
Хавьер Тебас ответил репликой в X.
«Послушав Флорентино Переса на ассамблее, я все еще вижу в нем этот «мессианский комплекс» спасителя футбола, который, как ни парадоксально, никто в секторе не поддерживает. По его словам, все неправильно, и только его идеи верны.
Он не может обмануть клубы Ла Лиги, хотя, кажется, может обмануть других, включая определенные слои политического класса. Мы продолжим разоблачать его ложь, фантомные поправки и полуправду.
Единственное, что очевидно, – его явное влияние в определенных политических кругах, о чем он говорит не краснея», – написал президент Ла Лиги.
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