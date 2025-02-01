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«Реал» хочет уничтожить футбол, а не спасти, похоже». Тебас о бесплатном показе Суперлиги

Хавьер Тебас выступил с критикой в адрес Суперлиги Европы.

«Во-первых, надо ясно дать понять, кто за всем этим стоит, и, кажется, об этом никогда не хотят говорить. А это Флорентино Перес. Надо показывать свои лица.

Во-вторых, три формата за три года – это несерьезно. Нельзя говорить о спасении футбола, как Флорентино Перес, и делать вот так. И представлять формат, не говоря о том, как все будет управляться, тоже несерьезно.

Или телевизионная модель: в один день говорят, что все бесплатно, в другой – что все работает по смешанной модели, в третий – не знаю что... Это похоже на цирк.

Все было бы очень серьезно, если бы было достижимо, но это недостижимо. Просто представьте: в середине недели бесплатный футбол, а в конце недели за матч чемпионата надо платить. Как вы думаете, можно ли бесплатно показывать футбол в Испании? Нет, согласны? Ущерб был бы катастрофическим.

Похоже, что вместо спасения футбола, о котором говорит «Реал», он хочет его уничтожить», – сказал президент Ла Лиги в подкасте El Cafelito.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
logoСуперлига Европы
Хавьер Тебас
бизнес
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