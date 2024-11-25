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  • Глава Ла Лиги Тебас о критике от Переса: «Иногда он теряет связь с реальностью. Надеюсь, что хотя бы слова о «Реале», за который я болею, соответствуют действительности»
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Глава Ла Лиги Тебас о критике от Переса: «Иногда он теряет связь с реальностью. Надеюсь, что хотя бы слова о «Реале», за который я болею, соответствуют действительности»

Президент Ла Лиги отреагировал на критику со стороны Флорентино Переса.

Руководитель «Реала» вчера выступил на генеральной ассамблее клуба. 

«Президент мадридского «Реала» был активен. Я думаю, что иногда Флорентино теряет связь с реальностью. Он говорил вещи, которые не соответствуют действительности. 

В ситуации с поправкой [к правилу распределения средств] все не так, как он говорил, как и в ситуации с телевизионными правами. С пиратством все не так, как он сказал.

Я думаю, что он оторван от реальности, и я надеюсь, что хотя бы то, что он говорит о своем клубе, болельщиком которого я являюсь, соответствует действительности, потому что в противном случае я буду обеспокоен», – сказал Хавьер Тебас

Глава Ла Лиги Тебас: «У Переса «мессианский комплекс» спасителя футбола. Все неправильно, только его идеи верны. Очевидно только его явное влияние, о чем он говорит не краснея»

Перес о Винисиусе: «Он лучший игрок в мире для «Реала» и большинства болельщиков. Клуб и фанаты гордятся им и всем, что ему пришлось пережить, во многом несправедливо»

Флорентино Перес: «Бернабеу» – это храм, памятник, прославляющий «Реал», Мадрид и Испанию, им восхищается весь мир. Мы конкурируем по доходам с гигантами НФЛ и НБА»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoЛа Лига
Хавьер Тебас
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
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