Тебас о желании Переса транслировать футбол бесплатно: «А еще бесплатный хлеб, табак, джин и бесплатные шоты. Удачи»
Хавьер Тебас прокомментировал идею о бесплатном показе футбола.
Президент «Реала» Флорентино Перес на генеральной ассамблее клуба предложил транслировать футбол бесплатно. Ранее организаторы Суперлиги неоднократно говорили о намерении воплотить эту идею в жизнь.
«Бесплатный футбол? А еще бесплатный хлеб, табак, джин и бесплатные шоты. Удачи, конечно», – сказал президент Ла Лиги.
Глава Ла Лиги Тебас: «У Переса «мессианский комплекс» спасителя футбола. Все неправильно, только его идеи верны. Очевидно только его явное влияние, о чем он говорит не краснея»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: 20Minutos
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