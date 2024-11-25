Тебас о желании Переса транслировать футбол бесплатно: «А еще бесплатный хлеб, табак, джин и бесплатные шоты. Удачи»

Хавьер Тебас прокомментировал идею о бесплатном показе футбола.

Президент «Реала » Флорентино Перес на генеральной ассамблее клуба предложил транслировать футбол бесплатно. Ранее организаторы Суперлиги неоднократно говорили о намерении воплотить эту идею в жизнь.

«Бесплатный футбол? А еще бесплатный хлеб, табак, джин и бесплатные шоты. Удачи, конечно», – сказал президент Ла Лиги.

Глава Ла Лиги Тебас: «У Переса «мессианский комплекс» спасителя футбола. Все неправильно, только его идеи верны. Очевидно только его явное влияние, о чем он говорит не краснея»