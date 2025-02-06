Федорищев о заявлении про коррупцию в судействе: «Если мы видим, что где-то воруют миллиардами, нужно об этом говорить и вместе решать. Мне угрожали так, что аж уши заворачиваются»

Вячеслав Федорищев высказался о коррупционном скандале в российском судействе.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ .

– Вы пришли не так давно в Самарскую область, но сразу со множеством скандалов. В первую очередь – футбольный.

– Вы как предлагаете? Если ты видишь жесточайшую коррупцию, которая съедает миллиарды и отдает их коррупционерам, я говорить не буду? Если мы видим, что где-то воруют миллиардами, нужно об этом говорить и вместе решать, и не откладывать это на потом. Тем более, не прикрываться тем, что у меня «есть другие задачи».

– А жители как на это реагируют?

– Очень внимательно. «Крылья Советов » – это легендарная команда, любимая поколениями болельщиков.

– Позвонил вчера в Самару и спросил: подскажите, что мне отсюда не видно. Они говорят: слушай, неожиданно – его у нас любят. А за что вас так? Наверное, все-таки за борьбу с коррупцией, которая стала вторым скандалом: вы пришли и прямо поганой метлой начали разгонять местных коррупционеров.

– Скандалом я бы это не назвал. Просто у людей давно назрело желание жить по-другому. Тот «общественный договор», который был в Самарской области, устарел. И мы с людьми его немножко «переписали». И в нем нет места толерантности к коррупции.

Поймите меня правильно: я не борец с коррупцией – у меня другая работа. Я гражданский губернатор, у меня экономическое образование. Задача по борьбе с коррупцией – у правоохранителей. Я в их компетенции не лезу и никогда не буду своими действиями кому-то вдруг давать понять, что я иду на чужую поляну.

Что касается российского футбола, для меня самого это было удивительно. На следующий день после того, как на комиссии Госсовета по спорту озвучил очень простое предложение – губернаторам не финансировать коррупционное безобразие, судейские откаты в футболе… Я-то думал, что будет так: «Да, давайте перестанем это делать, это же деньги налогоплательщиков…» Но после этого у меня началась отдельная история с футболом.

– Угрожали?

– Конечно. И продолжают. Иногда на таком уровне, что аж уши заворачиваются, как страшно. Ну не страшно, конечно, но уши заворачиваются, люди такие вещи говорят. Но главное – понимать, что это только начало. И я уверен, что в этом году из недели в неделю мы все будем радоваться, что происходят позитивные изменения, – сказал Федорищев .