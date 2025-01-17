Глава «Крыльев» о деле по заявлению Федорищева: «В наших интересах, чтобы в спорте не было таких грязных историй. Окажем содействие»

«Крылья Советов» помогут в расследовании дела по заявлению Вячеслава Федорищева.

Ранее стало известно , что региональная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области Федорищева.

Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«В наших интересах, чтобы в спорте не было таких «грязных» историй о противоправном влиянии на спортивный результат.

Окажем содействие и всем чем можем – поможем», – заявил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, вице-губернатор Самарской области.

А вот и уголовное дело по заявлению губернатора Федорищева. Расследуют мошенничество