Глава «Крыльев» о деле по заявлению Федорищева: «В наших интересах, чтобы в спорте не было таких грязных историй. Окажем содействие»
«Крылья Советов» помогут в расследовании дела по заявлению Вячеслава Федорищева.
Ранее стало известно, что региональная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области Федорищева.
Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
«В наших интересах, чтобы в спорте не было таких «грязных» историй о противоправном влиянии на спортивный результат.
Окажем содействие и всем чем можем – поможем», – заявил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, вице-губернатор Самарской области.
А вот и уголовное дело по заявлению губернатора Федорищева. Расследуют мошенничество
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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