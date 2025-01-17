Федорищев про дело о мошенничестве: «Рассчитываю, что это поможет очистить футбол от противоправного влияния в судействе, сделает его чистым и честным. Это в интересах всего спорта»

Вячеслав Федорищев отреагировал на возбуждение дела о коррупции в судействе.

Ранее стало известно , что региональная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению губернатора Самарской области.

Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Возбуждение уголовного дела – логичное развитие того разбирательства, которое было мной инициировано. Я направил в ГУ МВД по Самарской области заявление, передал имеющуюся информацию и материалы. Возбуждение дела свидетельствует о том, что у правоохранительных органов есть основания для дальнейшего расследования. Рассчитываю, что оно будет тщательным, объективным и всесторонним.

За информацией о том, как дальше будет идти расследование дела, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Со своей стороны могу сказать, что окажу все необходимое содействие.

Рассчитываю, что начатое разбирательство поможет очистить российский футбол от противоправного влияния в судействе, сделает его чистым и честным. Это в интересах всего российского футбола, всего российского спорта», – сказал Вячеслав Федорищев.