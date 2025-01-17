РФС передал в органы материалы проверки судейства матчей «Крыльев»: «Содержание не раскрывается в интересах следствия»
Об этом сообщает «РБ Спорт».
Проверка стала реакцией РФС на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ноябре губернатор заявил, что ему сообщили о долге клуба в 36 млн рублей перед неназванными преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. По итогам по заявлению губернатора возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
«Материалы по итогам проверки переданы в правоохранительные органы. На данном этапе их содержание не раскрывается в интересах следствия», – сообщил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.
Ранее Каманцев отметил, что «результаты этого исследования точно не удивили».
Глава судейского комитета о встрече с самарским губернатором: «Проверка по матчам «Крыльев» завершена, предоставим данные органам. У Федорищева были основания поднять вопросы»
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