РФС передал в органы материалы проверки судейства матчей «Крыльев»: «Содержание не раскрывается в интересах следствия»

РФС передал в органы материалы проверки судейства матчей «Крыльев Советов».

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Проверка стала реакцией РФС на заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ноябре губернатор заявил, что ему сообщили о долге клуба в 36 млн рублей перед неназванными преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. По итогам по заявлению губернатора возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Материалы по итогам проверки переданы в правоохранительные органы. На данном этапе их содержание не раскрывается в интересах следствия», – сообщил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Ранее Каманцев отметил, что «результаты этого исследования точно не удивили».

Глава судейского комитета о встрече с самарским губернатором: «Проверка по матчам «Крыльев» завершена, предоставим данные органам. У Федорищева были основания поднять вопросы»