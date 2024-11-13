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Деку о незасчитанном голе Ямаля в класико: «Это проблема не только «Барсы». Завтра такое может случиться с «Атлетико», «Мадридом», «Севильей». Нужно сделать футбол понятным для всех»

Деку высказался об эпизоде с незасчитанным голом Ламина Ямаля в апрельском класико.

В матче 32-го тура Ла Лиги прошлого сезона «Реал» одержал домашнюю победу над «Барселоной» (3:2).

На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

Тот гол Ламина на «Бернабеу», где мяч, по мнению «Барсы», пересек линию и по которому клуб запрашивал изображения у CTA – они что-то прислали?

– Не знаю, это вопрос к юридическому отделу клуба, но, по-моему, мы сделали запрос, хотя не знаю, что случилось дальше. Думаю, что вместо того чтобы жаловаться, нам нужно стараться сделать футбол более понятным для всех. Это проблема не только «Барсы», это проблема всего футбола.

Завтра может быть плохое решение для «Атлетико», против «Мадрида», «Севильи», «Райо», «Вальядолида»… Сейчас мы лидируем, и, может быть, это нам не вредит, но представьте, если бы это было решающее очко в туре, где решается исход чемпионата, вылет… Вместо того чтобы жаловаться и говорить, что «Барса» пострадала, нам хотелось бы понять.

Думаю, это будет полезно для футбола, для Ла Лиги и для того, чтобы подобное больше не происходило с другими клубами. Вот и все. Мы не будем жаловаться, потому что проиграли не из-за этого – они забили, а мы не смогли отыграться и переломить ход игры. Но нам бы хотелось, чтобы этот случай стал примером, проясняющим все происходящее, или возможностью улучшить ситуации в будущем, – сказал спортивный директор «Барсы».

Деку об отмене гола Левандовского «Сосьедаду»: «Ошибочное решение, ВАР пока не решил те проблемы, которые должен был решить. Нам должны дать объяснения»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoСевилья
logoАтлетико
logoДеку
logoЛа Лига
logoсудьи
logoВальядолид
logoРайо Вальекано
Сесар Сото Градо
видеоповторы
logoКласико
logoЛамин Ямаль
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