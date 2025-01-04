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«Реал» лидирует в Ла Лиге по числу отмененных голов после введения ВАР. У мадридцев их 29, за ними 18 «Севильи». «Атлетико» не засчитали 16, «Барсе» – 13

«Реал» лидирует в Ла Лиге по числу отмененных голов после введения ВАР.

Сегодня гол «сливочных» в ворота «Валенсии» отменили после проверки ВАР. На 60-й минуте матча Ла Лиги Килиан Мбаппе поразил ворота соперника, но его гол отменили из-за офсайда в момент передачи Джуда Беллингема.

Как пишет журналист Педро Мартин, всего ВАР отменил 29 голов мадридцев.

18 голов не засчитали «Севилье», по 16 «Атлетико», «Сельте» и «Вильярреалу». 15 голов после проверки лишили «Реал Сосьедад», 14 – «Валенсию».

По 13 незасчитанных голов у «Барселоны» и «Эспаньола».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Педро Мартина
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