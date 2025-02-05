«Реал» отказался от участия во встрече с представителями RFEF и CTA. На ней будет обсуждаться вопрос о судействе в Испании

«Реал» отказался встречаться с представителями судейского комитета.

Ранее мадридский клуб официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

Завтра RFEF проведет встречу, в которой примут участие представители федерации, лиги, клубов и технического комитета судей (CTA). На ней будут обсуждаться варианты решения проблем испанского футбола. Одной из тем разговора станет судейский вопрос.

Как пишет As, три недели назад «Реал », получив приглашение на мероприятие, подтвердил свое участие. Однако во вторник вечером клуб проинформировал RFEF о том, что его представители не будет присутствовать на встрече, «учитывая возникшие обстоятельства».

В федерации не до конца понимают это решение и полагают, что встреча помогла бы сторонам прийти к компромиссу по некоторым вопросам. Присутствие представителей CTA считают признаком того, что судейский комитет готов обсуждать проблемы.