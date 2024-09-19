Тебас о Суперлиге: «Я узнал за несколько недель и предупредил Чеферина, мы разработали операцию «Лопни пузырь». Даже если Перес проигрывает, он создает впечатление победы»
«Я знал, что об этом объявят, знал, что это назревало, что все документы были готовы еще в январе. За несколько недель до этого я узнал, что они хотят объявить о создании Суперлиги на Конгрессе УЕФА.
Я сказал об этом Чеферину и предупредил его, что Аньелли намерен его предать. Я посоветовал ему разработать стратегию и назвал ее «операцией «Лопни пузырь». Это означало, что, когда о создании Суперлиги объявят, мы запретим ее.
Мы обзванивали лиги и футбольные федерации. Мы сказали, что запретим игрокам участвовать в турнирах. Мне сказали, что это запрещено, но для меня это не имело значения – пузырь должен был лопнуть. Сейчас это кажется забавным, но это было тяжело. Я решил, что могу добиться успеха.
Мигель Анхель Хиль (гендиректор «Атлетико» – Спортс’’) позвонил мне и сказал, что собирается вступить в Суперлигу... Ему сказали, что если «Атлетико» не вступит в нее, то они обратятся к «Севилье». Этот прием заставил людей понервничать, и они вступили. Запуск не состоялся, потому что мнение болельщиков стало решающим.
Сейчас я не думаю, что у этого проекта есть будущее, но Флорентино Перес (президент «Реала» – Спортс’’) никогда не сдается и никогда не проигрывает. А если и проигрывает, то создает впечатление, что победил», – сказал президент Ла Лиги.
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