Тебас о Суперлиге: «Я узнал за несколько недель и предупредил Чеферина, мы разработали операцию «Лопни пузырь». Даже если Перес проигрывает, он создает впечатление победы»

Хавьер Тебас рассказал, почему запуск Суперлиги не состоялся в 2021 году.

«Я знал, что об этом объявят, знал, что это назревало, что все документы были готовы еще в январе. За несколько недель до этого я узнал, что они хотят объявить о создании Суперлиги на Конгрессе УЕФА.

Я сказал об этом Чеферину и предупредил его, что Аньелли намерен его предать. Я посоветовал ему разработать стратегию и назвал ее «операцией «Лопни пузырь». Это означало, что, когда о создании Суперлиги объявят, мы запретим ее.

Мы обзванивали лиги и футбольные федерации. Мы сказали, что запретим игрокам участвовать в турнирах. Мне сказали, что это запрещено, но для меня это не имело значения – пузырь должен был лопнуть. Сейчас это кажется забавным, но это было тяжело. Я решил, что могу добиться успеха.

Мигель Анхель Хиль (гендиректор «Атлетико» – Спортс’’) позвонил мне и сказал, что собирается вступить в Суперлигу... Ему сказали, что если «Атлетико » не вступит в нее, то они обратятся к «Севилье». Этот прием заставил людей понервничать, и они вступили. Запуск не состоялся, потому что мнение болельщиков стало решающим.

Сейчас я не думаю, что у этого проекта есть будущее, но Флорентино Перес (президент «Реала» – Спортс’’) никогда не сдается и никогда не проигрывает. А если и проигрывает, то создает впечатление, что победил», – сказал президент Ла Лиги .