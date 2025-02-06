Мостовой о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Мы говорим об этом много лет – уровень упал. А как его измерять, если мы ни с кем не играем? По матчам с Брунеем, что ли?»

Александр Мостовой прокомментировал слова Александра Кокорина о чемпионате России.

Напомним, в подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » заявил : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Давайте так – обратили внимание на слово «говно». Не скажи он это слово, никто бы ничего не говорил. Это то, о чем мы говорим много лет – уровень падал и упал. А сейчас как его измерять, если мы ни с кем не играем? По матчам с Брунеем, что ли?

И не забывайте, что у нас у четырех первых команд у одной в составе 9 иностранцев, 5 в запасе, в другой тоже. «Спартак » берешь, там 2 русских играет. Берешь «Зенит » – то же самое. Ясно, что эти легионеры сильнее и они должны играть. Это не в упрек. Думаете, «Факел» не хочет 10 бразильцев купить? Конечно, хочет, но здесь вопрос денег.

А что касается Кокорина , конечно, нельзя было лигу таким словом называть. Но назвал, что теперь делать», – сказал бывший полузащитник сборной России.