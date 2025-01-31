Мостовой о словах Кокорина про РПЛ: «Он пережестил, но смысл правильный – уровень действительно упал. Это видно, любой эксперт скажет»
Александр Мостовой прокомментировал слова Александра Кокорина о чемпионате России.
В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» заявил: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли».
«Слова Кокорина так всех удивили, потому что он пережестил. Не так выразился, что ли.
Но смысл правильный – уровень РПЛ действительно упал. Здесь любой эксперт скажет, потому что это видно», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем