Мостовой о словах Кокорина про РПЛ: «Он пережестил, но смысл правильный – уровень действительно упал. Это видно, любой эксперт скажет»

Александр Мостовой прокомментировал слова Александра Кокорина о чемпионате России.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» заявил : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли».

«Слова Кокорина так всех удивили, потому что он пережестил. Не так выразился, что ли.

Но смысл правильный – уровень РПЛ действительно упал. Здесь любой эксперт скажет, потому что это видно», – сказал бывший полузащитник сборной России.