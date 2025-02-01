Чернов о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Это мнение. Я не согласен. Если он так считает, ничего страшного. Переживем»

Никита Чернов оценил слова Александра Кокорина про уровень Мир РПЛ.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Это мнение Кокорина. Как считает нужным, так и говорит. Я не согласен с этими словами. В любом случае в РПЛ есть хорошие иностранцы. Уровень, может быть, где-то и просел, если сравнивать с ребятами, с которыми я начинал.

Потом мы лет через 20 скажем, что были чуть сильнее следующего поколения. Если он так считает, ничего страшного. Переживем», – сказал центральный защитник «Спартака».