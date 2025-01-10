Депутат Свищев о прозвище Худякова «Путин» в «Штурме»: «Всем известно, что Владимир Владимирович во всем мире считается сильнейшим лидером»
Дмитрий Свищев отреагировал на прозвище Даниила Худякова в «Штурме».
Ранее стало известно, что экипировщик «Штурма» называет Худякова «Путиным», а «Эрдоган» – прозвище турецкого экс-форварда клуба Ярдымджи.
«Худякову дали прозвище Путин в австрийском «Штурме»? Всем известно, что Владимир Владимирович во всем мире считается сильнейшим лидером. И я считаю, что когда российского футболиста сравнивают с президентом России – это достаточно знаково.
И ведь надо отметить, что у нас не самые лучшие отношения с Австрией. Интересно, как к этому относятся австрийские болельщики? В любом случае, надеюсь, что у Даниила не будет никаких проблем в Европе из-за национальности и российского гражданства», – сказал депутат Госдумы.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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