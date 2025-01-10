Журова о Худякове: «Прозвище Путин – наивысший комплимент! Владимира Владимировича уважают во всем мире и во всей Европе, и австрийцы хорошо относятся к президенту России»

Светлана Журова считает, что Даниил Худяков должен быть доволен своим прозвищем.

«Прозвище Путин является наивысшим комплиментом для Худякова !

Владимира Владимировича уважают во всем мире и во всей Европе, в том числе и в Австрии. Насколько я слышала, австрийцы очень хорошо относятся к президенту России.

Не случайно, что молодого и талантливого российского вратаря «Штурма » так называют в футбольной команде. Главное, чтобы теперь на Украине никто не начал жаловаться на Даниила», – смеясь сказала депутат Государственной думы .