Журова о Худякове: «Прозвище Путин – наивысший комплимент! Владимира Владимировича уважают во всем мире и во всей Европе, и австрийцы хорошо относятся к президенту России»
Светлана Журова считает, что Даниил Худяков должен быть доволен своим прозвищем.
«Прозвище Путин является наивысшим комплиментом для Худякова!
Владимира Владимировича уважают во всем мире и во всей Европе, в том числе и в Австрии. Насколько я слышала, австрийцы очень хорошо относятся к президенту России.
Не случайно, что молодого и талантливого российского вратаря «Штурма» так называют в футбольной команде. Главное, чтобы теперь на Украине никто не начал жаловаться на Даниила», – смеясь сказала депутат Государственной думы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем