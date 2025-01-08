Экипировщик «Штурма» называет Худякова «Путиным». «Эрдоган» – прозвище турецкого экс-форварда клуба Ярдымджи
Экипировщик «Штурма» Шимо Марич называет Даниила Худякова «Путиным».
Российский голкипер и воспитанник «Локомотива» перешел в австрийский клуб этим летом.
53-летний сотрудник, работающий в клубе уже 32 года, любит придумывать прозвища футболистам, основываясь на их национальности.
Так, экс-нападающего клуба Эренджана Ярдымджи он называл «Эрдоганом» с отсылкой к президенту Турции.
«Такие прозвища не подразумевают ничего плохого.
Я вижу, когда что-то идет не так. Тогда я стараюсь пошутить и развеселить кого-нибудь. Чаще всего это срабатывает», – объяснил Марич в разговоре с Kleine Zeitung.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Kleine Zeitung
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