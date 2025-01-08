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Экипировщик «Штурма» называет Худякова «Путиным». «Эрдоган» – прозвище турецкого экс-форварда клуба Ярдымджи

Экипировщик «Штурма» Шимо Марич называет Даниила Худякова «Путиным».

Российский голкипер и воспитанник «Локомотива» перешел в австрийский клуб этим летом. 

53-летний сотрудник, работающий в клубе уже 32 года, любит придумывать прозвища футболистам, основываясь на их национальности.

Так, экс-нападающего клуба Эренджана Ярдымджи он называл «Эрдоганом» с отсылкой к президенту Турции.

«Такие прозвища не подразумевают ничего плохого.

Я вижу, когда что-то идет не так. Тогда я стараюсь пошутить и развеселить кого-нибудь. Чаще всего это срабатывает», – объяснил Марич в разговоре с Kleine Zeitung.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Kleine Zeitung
logoДаниил Худяков
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logoШтурм
Реджеп Тайип Эрдоган
logoВладимир Путин
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