В «Штурме» довольны прогрессом Худякова: «Очень хорошо адаптировался, выступления в Лиге чемпионов были позитивными»
Спортивный директор «Штурма» доволен игрой Даниила Худякова.
Российский вратарь выступает за австрийский клуб с этого сезона.
«Мы очень довольны прогрессом Даниила в «Штурме». С тех пор как он прибыл сюда летом, он очень хорошо адаптировался, совершенствовался с каждым днем и очень хорошо интегрировался в команду.
Также его выступления в матчах перед зимним перерывом как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов были действительно позитивными. Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития Даниила и уверены, что он станет важной частью нашей вратарской бригады», – сказал Михаэль Паренсен.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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