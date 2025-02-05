«Реал», «МЮ», «Ювентус», «Спортинг» и сборная Португалии поздравили Роналду с 40-летием: «Легенда 🐐👑»

«Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед» поздравили Криштиану Роналду с днем рождения.

Нападающему «Аль-Насра » и сборной Португалии сегодня исполнилось 40 лет .

«Реал Мадрид » сердечно поздравляет тебя с 40-летием! Все мадридисты гордятся тобой, легенда, и тем, что ты значишь для истории нашего клуба. Желаем тебе прекрасного дня в кругу семьи и близких. С днем рождения!» – говорится в соцсети «Реала».

«С днем рождения, Криштиану», – сказано в поздравлении от «Манчестер Юнайтед».

«С 40-летием, Криштиану!» – говорится в соцсети «Ювентуса ».

«40-летие легенды мирового футбола! Лучший португальский игрок в истории и 1000000-й член нашей большой семьи! С днем рождения, Криштиану !» 🐐👑 – сказано в поздравлении «Спортинга ».

Пресс-служба сборной Португалии также опубликовала поздравление Роналду: «Капитан! 40 лет чистой магии на поле!»

Изображение: x.com/realmadrid

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