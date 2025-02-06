«Роналду как Леброн в НБА – он лучший. Он стал лицом Саудовской Аравии, делает все, чтобы поднять уровень лиги и всей страны». Фонте о Криштиану
«Криштиану Роналду наслаждается жизнью в Саудовской Аравии, он забивает голы и по-прежнему полон желания дойти до отметки в 1000 голов – и он это сделает. Криштиану делает все возможное, чтобы поднять уровень саудовской лиги и даже всей страны. В Саудовской Аравии возлагают на него большие надежды, он стал лицом страны и помогает ей развиваться во всех аспектах.
Вы можете видеть его на боксерских поединках и турнирах UFC – он старается быть вовлеченным во многие сферы, и, думаю, он наслаждается своей жизнью там. Он играет великолепно, продолжает забивать, ходят разговоры о новом контракте.
Он выходит на поле за сборную Португалии в 40 лет, и единственная причина, почему это не удивляет – это Роналду. Он лучший из тех, кто когда-либо это делал, он вдохновляет. Он как Леброн Джеймс в НБА», – сказал бывший защитник сборной Португалии.
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