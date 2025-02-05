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Морган о том, что Роналду считает себя величайшим футболистом: «Статистика подтверждает это. Не было никого лучше Криштиану в плане трудовой этики, желания и голода»

Пирс Морган рассказал, почему Криштиану Роналду можно назвать величайшим футболистом.

«Что бы вы ни думали о спорах о том, является ли он величайшим, я считаю, что так оно и есть, как и сказал он сам. Я думаю, что статистика довольно точно подтверждает это утверждение, хотя другие могут назвать других игроков. 

Что бы вы о нем ни думали, мне кажется, что в плане трудовой этики, желания и голода никогда не было никого лучше Роналду», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган. 

«Роналду сказал, что Месси – лучший игрок, которого он видел. А потом рассмеялся и добавил: «Себя же я не вижу». Морган об отношении Криштиану к Лео

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoПирс Морган
logoСборная Португалии по футболу
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