Булыкин о Роналду: «Все футболисты плакали, очень тяжело играть против него. Соглашусь, что он лучший атлет футбола – все хотят быть похожими на него скоростью, дриблингом и игрой головой»

Дмитрий Булыкин согласился, что Криштиану Роналду – лучший атлет в футболе.

Португальский нападающий, которому вчера исполнилось 40 лет, заявил , что считает себя лучшим футболистом в истории.

«Соглашусь с высказыванием Роналду о лучшем атлете мира, потому что у него подготовка на высоком уровне, восстановление и физические качества. Поэтому он один из лучших футболистов и лучший атлет в футболе.

Все хотят быть похожими на него с его скоростью, дриблингом и игрой головой. Когда он забивает ударами через себя с высокой амплитудой, это говорит о том, что он исключительный футболист и атлет.

Поздравляю его с днем рождения. Мне приходилось играть против него на футбольном поле, и все футболисты, которые играли с ним, плакали, потому что он быстро бегал, имел хороший удар и великолепный дриблинг. Против него очень тяжело играть», – сказал экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Байера», «Аякса» и других клубов.