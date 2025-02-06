Булыкин о Роналду: «Все футболисты плакали, очень тяжело играть против него. Соглашусь, что он лучший атлет футбола – все хотят быть похожими на него скоростью, дриблингом и игрой головой»
Португальский нападающий, которому вчера исполнилось 40 лет, заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории.
«Соглашусь с высказыванием Роналду о лучшем атлете мира, потому что у него подготовка на высоком уровне, восстановление и физические качества. Поэтому он один из лучших футболистов и лучший атлет в футболе.
Все хотят быть похожими на него с его скоростью, дриблингом и игрой головой. Когда он забивает ударами через себя с высокой амплитудой, это говорит о том, что он исключительный футболист и атлет.
Поздравляю его с днем рождения. Мне приходилось играть против него на футбольном поле, и все футболисты, которые играли с ним, плакали, потому что он быстро бегал, имел хороший удар и великолепный дриблинг. Против него очень тяжело играть», – сказал экс-нападающий «Локомотива», «Динамо», «Байера», «Аякса» и других клубов.
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