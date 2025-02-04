«Криштиану – самый конкурентоспособный парень на свете. Он не умеет проигрывать, это вывело его на этот уровень в свои почти 40 лет». Журналист Агирре о португальце
Эду Агирре ответил на вопрос о недостатках Криштиану Роналду.
– Есть ли у Криштиану недостатки?
– Он умный парень, но не умеет проигрывать ни в чем. Криштиану – самый конкурентоспособный парень на свете, но у всех нас есть недостатки.
Криштиану любит соперничество, и именно это вывело его на тот уровень, на котором он находится в свои почти 40 лет.
Не достигнуть того, чего он достиг, если у вас нет соревновательного голода и вы не хотите продолжать вносить свой вклад, даже если у вас есть все в плане денег или титулов, «Золотых мячей», – сказал журналист и друг португальца Эду Агирре, который взял интервью у форварда.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Relevo
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