«Криштиану – самый конкурентоспособный парень на свете. Он не умеет проигрывать, это вывело его на этот уровень в свои почти 40 лет». Журналист Агирре о португальце

Эду Агирре ответил на вопрос о недостатках Криштиану Роналду.

– Есть ли у Криштиану недостатки?

– Он умный парень, но не умеет проигрывать ни в чем. Криштиану – самый конкурентоспособный парень на свете, но у всех нас есть недостатки.

Криштиану любит соперничество, и именно это вывело его на тот уровень, на котором он находится в свои почти 40 лет.

Не достигнуть того, чего он достиг, если у вас нет соревновательного голода и вы не хотите продолжать вносить свой вклад, даже если у вас есть все в плане денег или титулов, «Золотых мячей», – сказал журналист и друг португальца Эду Агирре, который взял интервью у форварда.