Аллегри об 1:0 с «Ромой»: «Милан» вышел на второй тайм с правильным настроем и мог удвоить счет»

Массимилиано Аллегри оценил победу «Милана» над «Ромой» (1:0).

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался после матча 10-го тура Серии А.

«В первые 35 минут «Рома» абсолютно заслуживала открыть счет, поскольку мы делали не так все, что только было можно. Также это было связано с огромным давлением, что оказывала на нас «Рома» – мы не могли выйти в атаку, поэтому пришлось опустить Бартезаги и де Винтера глубже, чтобы создавать больше пространства для игры.

Как только мы повели в счете, мы стали лучше действовать в обороне и смогли перейти на схему с четырьмя полузащитниками. Мы вышли на второй тайм с правильным настроем и имели моменты удвоить преимущество. Затем «Рома» выправилась, но практически не создавала явных голевых моментов», – сказал Аллегри.