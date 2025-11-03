  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аллегри об 1:0 с «Ромой»: «Милан» вышел на второй тайм с правильным настроем и мог удвоить счет»
0

Аллегри об 1:0 с «Ромой»: «Милан» вышел на второй тайм с правильным настроем и мог удвоить счет»

Массимилиано Аллегри оценил победу «Милана» над «Ромой» (1:0).

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался после матча 10-го тура Серии А.

«В первые 35 минут «Рома» абсолютно заслуживала открыть счет, поскольку мы делали не так все, что только было можно. Также это было связано с огромным давлением, что оказывала на нас «Рома» – мы не могли выйти в атаку, поэтому пришлось опустить Бартезаги и де Винтера глубже, чтобы создавать больше пространства для игры.

Как только мы повели в счете, мы стали лучше действовать в обороне и смогли перейти на схему с четырьмя полузащитниками. Мы вышли на второй тайм с правильным настроем и имели моменты удвоить преимущество. Затем «Рома» выправилась, но практически не создавала явных голевых моментов», – сказал Аллегри.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoМилан
logoсерия А Италия
logoРома
logoМассимилиано Аллегри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леау про 1:0 с «Ромой»: «Милан» создал больше моментов, не пропустил ни с игры, ни с пенальти. Знали, что можем победить»
вчера, 22:29
«Милан» не проигрывает 10 матчей – 7 побед и 3 ничьих
вчера, 21:55
Гол Павловича принес «Милану» победу над «Ромой» – 1:0. Меньян отразил пенальти Дибалы на 82-й
вчера, 21:44
Главные новости
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала». А кто ваш фаворит?
вчера, 22:30Тесты и игры
«Наполи» лидирует в Серии А с 22 очками после 10-го тура. «Интер», «Милан» и «Рома» отстают на один балл, «Болонья» и «Юве» – на 4
вчера, 22:14
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Эльче», «Бетис» разгромил «Мальорку», «Эспаньол» проиграл «Алавесу» в гостях
вчера, 21:58
«Милан» не проигрывает 10 матчей – 7 побед и 3 ничьих
вчера, 21:55
Холанд изобразил робота, празднуя 1-й гол «Борнмуту»
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Ромы», «Парма» уступила «Болонье», «Интер» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:45
Гол Павловича принес «Милану» победу над «Ромой» – 1:0. Меньян отразил пенальти Дибалы на 82-й
вчера, 21:44
«Приезжала столица – проводили ее домой». Сперцян после 2:1 «Краснодара» со «Спартаком»
вчера, 21:36
Николаев об удалении Кордобы: «Лучший показатель – отметины на лице Литвинова, Левников не мог поступить по-другому. Желтые Аугусто очевидны, попадут в нарезки для обучения арбитров»
вчера, 21:31
Кордоба об удалении со «Спартаком»: «Это вызывает смех, пусть остановят меня другим способом. «Краснодар» превосходил соперника до того, как судьи сделали свою работу»
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Осинькин об 1:3 с «Оренбургом»: «Сочи» не выдержал борьбу. Ранний гол, специфика поля и стадиона. Здесь непросто любой команде»
10 минут назад
Ахметзянов о 1-й победе «Оренбурга» в РПЛ за 9 матчей: «С такими горящими глазами невозможно не добиваться результата»
48 минут назад
Дибала впервые не забил с пенальти за «Рому», получив травму при ударе с точки в игре с «Миланом». Ранее у форварда было 18 успешных попыток
сегодня, 02:34
Талалаев о 2:0: «Удивило, что «Балтика» создала столько моментов в матче с крепким, боевитым «Ахматом»
сегодня, 02:15
Леау про 1:0 с «Ромой»: «Милан» создал больше моментов, не пропустил ни с игры, ни с пенальти. Знали, что можем победить»
вчера, 22:29
Радимов о «Спартаке»: «Плевать на результаты, игру, индивидуальные ошибки. Скажите одно: кто продлил контракт со Станковичем? Просто дайте фамилию!»
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «Лион» встречается с «Брестом», «Лилль» победил «Анже», «Ренн» разгромил «Страсбур»
вчера, 21:42Live
Меньян отбил удар Дибалы с пенальти, назначенного за игру рукой Фофана в стенке в штрафной «Милана»
вчера, 21:40
Лапочкин об удалении Мелкадзе: «Шок, катастрофа с судейской точки зрения. Видим непонимание судьями биомеханики движений. Игрок «Балтики» – инициатор контакта, а Георгий ничего не нарушил»
вчера, 21:27
Ташуев о поражении «Спартака»: «Почему в обороне такой бардак, мягко выражаясь? Слабо ведется работа, «Краснодар» забивал легко»
вчера, 21:10