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  • Фердинанд о Роналду: «Он перенес футбол на другую планету, у него больше денег, чем у Бога, ему ничего не надо доказывать. Люди, считающие Криштиану эгоистом, далеки от истины, он хочет запомниться навечно»
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Фердинанд о Роналду: «Он перенес футбол на другую планету, у него больше денег, чем у Бога, ему ничего не надо доказывать. Люди, считающие Криштиану эгоистом, далеки от истины, он хочет запомниться навечно»

Рио Фердинанд считает, что люди не понимают характер Криштиану Роналду.

«Иногда людям нужно понимать – они смотрят на него и думают, что он, самый высокооплачиваемый, хорошо выглядящий парень, наверняка эгоист и тому подобное. Они далеки от истины.

Он хочет, чтобы его помнили вечно. Он совершил не что иное, как великое достижение. Он изменил книгу рекордов в самых разных аспектах игры, он перенес ее на другую планету, в другую стратосферу. То, что он делает, его достижения, возраст и стабильность на протяжении стольких лет. Ему не нужно никому ничего доказывать. У него больше денег, чем у Бога. Он выиграл больше трофеев, чем кто-либо другой. У него больше всего голов.

Он все еще хочет подняться получить этот дополнительный процент, чтобы стать лучшим. Он просто другой. Он создан другим», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью BBC.

Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»

Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРио Фердинанд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoпремьер-лига Англия
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