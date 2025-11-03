  • Спортс
Ахметзянов о 1-й победе «Оренбурга» в РПЛ за 9 матчей: «С такими горящими глазами невозможно не добиваться результата»

Ильдар Ахметзянов оценил первую победу «Оренбурга» в РПЛ за 9 матчей.

Тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался после игры с «Сочи» (3:1).

«Каждая победа приносит только невероятно положительные эмоции, но праздновать нам пока очень рано. Это первая победа после долгого и большого перерыва. 

У нас через три дня игра на Кубок России, мы туда точно не выходим играть в поддавки, в этом матче тоже хотелось бы сыграть как можно лучше. Праздновать будем через месяц, когда будем в отпуске, а сейчас хотелось бы максимальной концентрации и как можно больше положительных моментов, очков и побед до конца первой части сезона.

Мне очень понравился матч в исполнении нашей команды, ребята молодцы. Выходя с такими [горящими] глазами на футбольное поле, я знал, что все будет хорошо. С такими глазами невозможно не добиваться результата», — сказал Ахметзянов.

