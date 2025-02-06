Мирачук о целях «Атланты» на сезон: «Пройти дальше и выступить лучше, чем в прошлом году»
– В этом сезоне у вас новый главный тренер. Чего вы ждете? Каковы цели команды?
– Теперь я начинаю сезон с самого начала. Главная цель – пройти дальше, чем в прошлом году, и выступить лучше, чем в прошлом году. Это начинается с каждого шага и каждой игры.
– И в чем ключ к этому? Просто ли найти последовательность?
– Все дело в последовательности. Мы не можем противостоять каким-то вещам, нам просто нужно показать свое качество. Так что да, последовательность – это ключ, – сказал российский полузащитник «Атланты».
Миранчук о победе над «Интер Майами» Месси: «Мы обыграли команду со звездным игроком, это большое событие. В России все спрашивали: «Как?» Этот опыт навсегда останется в моем сердце»
Миранчук об «Атланте»: «Почувствовал по-настоящему теплый прием с первого дня. Город мне очень нравится – он зеленый, естественный»
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