Мирачук о целях «Атланты» на сезон: «Пройти дальше и выступить лучше, чем в прошлом году»

Алексей Миранчук высказался о задачах «Атланты» на следующий сезон.

– В этом сезоне у вас новый главный тренер. Чего вы ждете? Каковы цели команды?

– Теперь я начинаю сезон с самого начала. Главная цель – пройти дальше, чем в прошлом году, и выступить лучше, чем в прошлом году. Это начинается с каждого шага и каждой игры.

– И в чем ключ к этому? Просто ли найти последовательность?

– Все дело в последовательности. Мы не можем противостоять каким-то вещам, нам просто нужно показать свое качество. Так что да, последовательность – это ключ, – сказал российский полузащитник «Атланты».

Миранчук о победе над «Интер Майами» Месси: «Мы обыграли команду со звездным игроком, это большое событие. В России все спрашивали: «Как?» Этот опыт навсегда останется в моем сердце»

Миранчук об «Атланте»: «Почувствовал по-настоящему теплый прием с первого дня. Город мне очень нравится – он зеленый, естественный»