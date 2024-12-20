«Атланту» Миранчука возглавил экс-тренер «Селтика» и «Брюгге» Дейла. Норвежец выигрывал Кубок МЛС с «Нью-Йорк Сити» в 2021-м
«Атланта Юнайтед» объявила о назначении нового главного тренера.
Работать с командой, за которую с этого года выступает Алексей Миранчук, будет 49-летний Ронни Дейла. Контракт с ним рассчитан до конца 2027-го.
Ранее норвежец тренировал такие клубы, как «Селтик» и «Брюгге», а также выигрывал с «Нью-Йорк Сити» Кубок МЛС в 2021-м. Последним местом работы была «Аль-Вахда» из ОАЭ.
Изображение: atlutd.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Атланты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем