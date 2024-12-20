«Атланту» Миранчука возглавил экс-тренер «Селтика» и «Брюгге» Дейла. Норвежец выигрывал Кубок МЛС с «Нью-Йорк Сити» в 2021-м

«Атланта Юнайтед» объявила о назначении нового главного тренера.

Работать с командой, за которую с этого года выступает Алексей Миранчук , будет 49-летний Ронни Дейла . Контракт с ним рассчитан до конца 2027-го.

Ранее норвежец тренировал такие клубы, как «Селтик» и «Брюгге», а также выигрывал с «Нью-Йорк Сити » Кубок МЛС в 2021-м. Последним местом работы была «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Изображение: atlutd.com