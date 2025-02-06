Миранчук о победе над «Интер Майами» Месси: «Мы обыграли команду со звездным игроком, это большое событие. В России все спрашивали: «Как?» Этот опыт навсегда останется в моем сердце»

Алексей Миранчук высказался о победе над командой Лионеля Месси.

«Атланта Юнайтед » выбила «Интер Майами » из плей-офф минувшего розыгрыша МЛС , одержав две победы (2:1, 3:2) и потерпев одно поражение (1:2) в серии.

– Я хотел начать с прошлой зимы. Вы победили «Майами» в плей-офф. Можете рассказать мне об этих победах? Как много они значили для вас?

– Это многое значило. Мы сделали большое дело, обыграли команду со звездным игроком. Так что это было большое событие. Думаю, тогда никто от нас этого не ожидал. Но именно за это мы и любим футбол, потому что никто не знает, чем закончится та или иная игра. В этом и заключается прелесть этого вида спорта.

Опыт игры с такими игроками в трех матчах навсегда останется в моем сердце. Я всегда буду помнить об этом. После окончания сезона я вернулся в свой родной город в России (Славянск-на-Кубани – Спортс’’).

– Они смотрели?

– Все спрашивали: «Как?» Как это было, насколько это было потрясающе и все такое прочее. Весь мир следил за игрой.

– Теперь ты герой родного города?

– Думаю, да! – сказал полузащитник «Атланты».