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Алексей Миранчук: «Завершить карьеру точно хочу в России. Клуб не назову – самому интересно. В «Локомотиве» сейчас новый вектор развития, много молодежи»

Алексей Миранчук заявил о желании завершить карьеру в России.

– Где бы вы хотели завершить карьеру футболиста – в Европе, США или в «Локомотиве»? Что будет определяющим для вас в этом вопросе?

– Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки. Сейчас пока не думал об этом.

Могу наверняка сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится. Сейчас [в «Локомотиве»] много молодых игроков, новый вектор развития. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России, – сказал полузащитник «Атланты».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoАлексей Миранчук
logoМЛС
logoАтланта Юнайтед
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoАнтон Миранчук
logoДмитрий Баринов
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