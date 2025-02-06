Миранчук об «Атланте»: «Почувствовал по-настоящему теплый прием с первого дня. Город мне очень нравится – он зеленый, естественный»

Алексей Миранчук высказался о жизни в США.

Российский полузащитник присоединился к клубу МЛС «Атланта Юнайтед » в июле 2024 года.

– Я хотел спросить: как тебе Атланта? Город, болельщики и все такое?

– С первого дня я почувствовал по-настоящему теплый прием. Что касается города, то он мне очень нравится. Он такой зеленый, такой естественный и все такое прочее.

Стадион говорит сам за себя. Это один из лучших стадионов, один из самых больших. Здесь собираются 35-40 тысяч болельщиков, независимо от того, что за матч. Они всегда приходят поддержать тебя.

–Ты также говорил, что тебе нравится музыка в Атланте?

– Это хороший город для музыки. Мне нравятся Gunna, Da Baby, Young Thug и Future, – сказал Миранчук .