Миранчук об игре против Месси: «Одно удовольствие – по пальцам можно пересчитать таких игроков в мире. Рад, что выбили «Интер Майами» – многие говорили, что шансов у нас мало»

Алексей Миранчук поделился впечатлениями от игры против Лионеля Месси в МЛС.

«Атланта », в составе которой выступает российский полузащитник, обыграла «Интер Майами » (3:2) в серии 1/8 финала плей‑офф МЛС и вышла в следующий этап. Миранчук отметился в этой игре голевой передачей.

– Как ты готовился к встрече с Месси? Хотел взять майку или автограф?

– Нет, таких мыслей не было. Еще с молодого возраста, хотя много против кого играл, у меня не было никогда желания взять чью‑то футболку. Может, стеснялся или еще что‑то, но по сей день нет этого стремления.

Играть [против Месси] и в целом против такой команды было одно удовольствие. Потому что сразу виден уровень игроков. Понимаешь, что это где‑то там, наверху, и можно по пальцам пересчитать, сколько таких игроков в мире. Поэтому наслаждался игрой.

Рад, что смогли их выбить, потому что в окружении и в СМИ многие говорили, что шансов у нас мало. Хорошо доказывать обратное, – сказал Миранчук .