«Игроки «Аль-Насра» давно ходят с нашим мерчем». «Ростов» выложил фото Роналду в желто-голубой форме – ранее Аль-Авджами приехал в толстовке «Динамо» на матч азиатской ЛЧ

«Ростов» пошутил о приезде игрока «Аль-Насра» на матч в мерче «Динамо».

Саудовский клуб опубликовал видео приезда игроков на матч с «Аль-Васлем» в азиатской Лиге чемпионов. Защитник саудовского клуба Али Аль-Авджами прибыл на игру в толстовке с логотипом «Динамо» и надписью «Москва ».

«Динамо» пообещало подарить Аль-Авджами и Криштиану Роналду футболки клуба, а председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин пригласил «Аль-Наср » принять участие в летнем Братском кубке.

Клуб из Ростова-на-Дону опубликовал в телеграм-канале фотографию Роналду в домашней желто-голубой форме «Аль-Насра» – в похожих цветах выполнен домашний комплект формы «Ростова ».

«Удивительно, но игроки «Аль-Насра» уже давно ходят с нашим мерчем», – говорится в сообщении клуба.