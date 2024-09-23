«Для тебя контакт недостаточный, но это логично, ты друг наш отМАЖИЧный». «Ростов» выложил песню с критикой работы Карасева на матче с «Динамо» Махачкала

«Ростов» выложил трек, посвященный судейству в матче с махачкалинским «Динамо».

Встреча 9-го тура Мир РПЛ прошла в Ростове ‑на‑Дону и завершилась со счетом 0:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым . По ходу матча главный судья не поставил пенальти за фол на полузащитнике ростовчан Роналдо, позднее объяснив свое решение Валерию Карпину «недостаточным контактом».

«Ну что же ты, Сережа, ну что же ты так. Почему не хочешь увидеть контакт? Для тебя, наверное, он недостаточный, но это логично, ты друг наш отМАЖИЧный.

Ведь мы понимаем, ты парень крутой, судит Сережа в лиге другой. У нас ведь тоже Роналдо играет, но лишь на Криштиану фолы замечает.

И что же на это ответит Милорад? Как что? Недостаточный контакт. Мы ждем ЭСК. Выходи, Милорад», – поется в песне под названием «Недостаточный контакт», появившейся в телеграм-канале «Ростова».

Скриншот: t.me/fcrostov_official

Карпин о возможном пенальти на Роналдо: «Карасев сказал, что недостаточный контакт. У них прибор какой‑то есть для определения достаточности контакта? Красная карточка точно»