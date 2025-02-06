Гафин пригласил «Аль-Наср» Роналду на Братский кубок: «Динамо» и ЦСКА будут рады видеть клуб в числе участников. Готовы предложить игрокам скидку в нашем магазине»
«Динамо» пригласило «Аль-Наср» на летний товарищеский турнир.
Ранее саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, опубликовал видео приезда игроков на матч с «Аль-Васлем» в азиатской Лиге чемпионов. В ролике защитник саудовского клуба Али Аль-Авджами появился в толстовке «Динамо» с логотипом клуба и надписью «Москва».
Пресс-служба бело-голубых отреагировала на видео обещанием подарить Роналду и Аль-Авджами футболки клуба.
«Динамо» приглашает игроков «Аль-Насра» в Москву в наш магазин. Готовы предложить 50-процентную скидку.
Также мы с ЦСКА были бы рады видеть «Аль-Наср» в числе участников Братского кубка», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин на бизнес-завтраке в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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