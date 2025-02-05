Защитник «Аль-Насра» Аль-Авджами в толстовке «Динамо» приехал на матч ЛЧ Азии. Москвичи подарят ему и Роналду футболки клуба: «Криштиану грустный – у него пока нет динамовского мерча»

«Динамо» пообещало подарить Криштиану Роналду футболку клуба.

Таким образом пресс-служба московского клуба отреагировала на видео в соцсетях «Аль-Насра » с приездом игроков на матч с «Аль-Васлем » в азиатской Лиге чемпионов. В ролике защитник саудовского клуба Али Аль-Авджами появился в толстовке «Динамо» с логотипом клуба и надписью «Москва ».

«Рилс с игроком клуба «Аль‑Наср» нас не удивил: мерч «Динамо» пользуется популярностью в самых разных странах. Например, нашу новую игровую форму или те самые вещи из коллаборации со знаменитым дизайнером Найджелом Кэборном очень активно приобретают туристы из арабских стран, которые гуляют по Красной площади и заходят в Дом «Динамо» в ГУМе.

Так совпало, что завтра в Абу‑Даби, где «Динамо» находится на сборах, будет бизнес‑завтрак РПЛ с участием одного из директоров из клуба «Аль‑Наср». Мы планируем передать ему в подарок футболки для игрока, который носит наш мерч, а также для Криштиану Роналду . Ведь на том же самом видео Роналду грустный – видимо, потому, что у него пока нет динамовского мерча», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

Изображение: x.com/AlNassrFC