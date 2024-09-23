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  • Алаев о реакции Карпина в телеграме на судейство: «Я за публичность, там было все корректно. Оценил эпизод по‑своему, никого не оскорбил, не надавил»
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Алаев о реакции Карпина в телеграме на судейство: «Я за публичность, там было все корректно. Оценил эпизод по‑своему, никого не оскорбил, не надавил»

Президент Мир РПЛ оценил реакцию Валерия Карпина на судейство.

Ранее ЭСК признала верным решение Василия Казарцева отменить пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой защитника Диего Косты в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0). После игры главный тренер дончан в своем телеграм‑канале поинтересовался, почему арбитры ВАР позвали судью смотреть эпизод.

«Карпин по конкретному моменту высказался в своем телеграм‑канале. Я за публичность, там было все корректно. Оценил эпизод по‑своему, никого не оскорбил или не надавил. 

Вопрос, почему он это делает. Отдельно комментировать не буду», — сказал Александр Алаев.

«Гениально!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣». Карпин о поддержке ЭСК решения отменить пенальти «Ростова» в игре с «Краснодаром»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoВалерий Карпин
logoВасилий Казарцев
logoАлександр Алаев
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ЭСК РФС
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