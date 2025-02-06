Винисиус получил 11-ю желтую в сезоне – за спор с судьей матча с «Леганесом»
Винисиус Жуниор получил 11-ю желтую карточку за сезон.
Вингер «Реала» получил предупреждение на 82-й минуте матча с «Леганесом» за споры с судьей – Хавьер Альберола Рохас зафиксировал фол в атаке со стороны бразильца.
Это 11-я желтая карточка 24-летнего футболиста во всех турнирах в текущем сезоне.
Мадридский клуб вышел в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Леганес» со счетом 3:2.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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