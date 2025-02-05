Флик о жалобе «Реала» на судейство: «Я уже говорил, что мне не нужны оправдания. «Барса» упустила несколько очков, и это наша вина»

Ханс-Дитер Флик высказался о претензиях «Реала» к судейству в Ла Лиге.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

– Считаете ли вы неуважительным заявления «Реала» о фальсификациях в Ла Лиге?

– Кажется, я все уже сказал. Когда я приехал, я говорил, что мне не нужны оправдания или жалобы.

Нам нужно выигрывать свои матчи, и мы знаем, что упустили несколько очков. Это наша вина. Нужно посмотреть, что мы можем сделать. В воскресенье у нас еще один важный матч, но сначала нужно победить «Валенсию», – сказал главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем Кубка Испании.