Флик о жалобе «Реала» на судейство: «Я уже говорил, что мне не нужны оправдания. «Барса» упустила несколько очков, и это наша вина»
Ханс-Дитер Флик высказался о претензиях «Реала» к судейству в Ла Лиге.
Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».
– Считаете ли вы неуважительным заявления «Реала» о фальсификациях в Ла Лиге?
– Кажется, я все уже сказал. Когда я приехал, я говорил, что мне не нужны оправдания или жалобы.
Нам нужно выигрывать свои матчи, и мы знаем, что упустили несколько очков. Это наша вина. Нужно посмотреть, что мы можем сделать. В воскресенье у нас еще один важный матч, но сначала нужно победить «Валенсию», – сказал главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем Кубка Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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