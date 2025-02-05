  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик о жалобе «Реала» на судейство: «Я уже говорил, что мне не нужны оправдания. «Барса» упустила несколько очков, и это наша вина»
62

Флик о жалобе «Реала» на судейство: «Я уже говорил, что мне не нужны оправдания. «Барса» упустила несколько очков, и это наша вина»

Ханс-Дитер Флик высказался о претензиях «Реала» к судейству в Ла Лиге.

Ранее «Реал» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

– Считаете ли вы неуважительным заявления «Реала» о фальсификациях в Ла Лиге?

– Кажется, я все уже сказал. Когда я приехал, я говорил, что мне не нужны оправдания или жалобы.

Нам нужно выигрывать свои матчи, и мы знаем, что упустили несколько очков. Это наша вина. Нужно посмотреть, что мы можем сделать. В воскресенье у нас еще один важный матч, но сначала нужно победить «Валенсию», – сказал главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем Кубка Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoКубок Испании
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoВаленсия
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитнику «Эспаньола» Ромеро угрожали после фола на Мбаппе. Об этом сообщил гендиректор клуба
154 февраля, 16:29
Канисарес о судьях: «Складывается впечатление, что они виноваты во всех бедах команд. Гранды не должны особо жаловаться – я бы хотел, чтобы меня судили так, как их»
144 февраля, 13:08
RFEF о жалобе «Реала» на судейство: «Тон и серьезность обвинений вызывают сожаление. Конструктивная критика всегда приветствуется, но она должна быть уважительной»
293 февраля, 21:07
Рекомендуем
Главные новости
Сегодня – международный день бармена. «Сирена» хочет добавить в свой коктейль недостающий ингредиент – коммуникационного дизайнера. Ждем только вас!
5 минут назадВакансия
Защитник «Пари НН» Стаматов: «Не думал, что в России так безопасно. В Барселоне могут на прогулке вырвать сумку и убежать – здесь о таком даже не слышал»
113 минут назад
Моцарт о Титове: «Поставил бы его в топ-5 своих партнеров, а я играл с Роналдиньо и Роналдо. У него все было на высшем уровне – техника, понимание игры»
416 минут назад
Фанаты «Ньюкасла» после победы в матче Кубка лиги пели Артете: «Должно быть, дело в мяче». Тренер «Арсенала» был недоволен мячами на турнире
1224 минуты назад
Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану играет в лиге, не входящей в топ-3, перед 16-20 тысячами фанатов. Его голод, злость после незасчитанного гола, драйв и физическая форма невероятны»
2049 минут назад
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
228сегодня, 07:21
Лучшие голы Бундеслиги в январе. Откуда так много красоты?
сегодня, 07:00Спецпроект
Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в мексиканскую «Тихуану»
32сегодня, 06:49Фото
Победа «Реала», задержание на игре СКА за бросок ребенком кепки на лед, «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, Щербакова в шоу Плющенко и другие новости
24сегодня, 06:17
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фиорентины». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Ривалдо о Ямале: «Я им восхищаюсь, он играет так, будто ему 25, жемчужина «Барсы». Ламин заслуживает этого за то, какой он человек. Видно, что он скромный, не позволяет славе и деньгам вскружить голову»
15 минут назад
«Енисей» не планирует подписывать Глушакова: «Он попросил потренироваться в командой, возражать не стали. У нас есть молодые перспективные ребята, закрывать им дорогу неправильно»
23 минуты назад
Кубок Франции. 1/8 финала. «Реймс» против «Бургуан Жалье»
1523 минуты назад
Каборе о позиции Запада по отношению к России: «Я сожалею о том, что некоторые мешают спорт и политику. В Буркина-Фасо другое отношение к ситуации»
28 минут назад
В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди в проведении предматчевых мероприятий: «В России люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию»
933 минуты назад
«Галатасарай» за 2,5 млн евро купил Марио Лемина у «Вулвс»
38 минут назад
Тренер «Нью-Йорк Сити» о том, как ему удалось сдержать Месси: «Против лучших нет плана. Тут не обойтись без везения, нужно надеяться, что у лучшего в мире не самый удачный день»
446 минут назад
Раньери об 1:3 с «Миланом»: «Они закрыли нас в начале первого тайма, мы не были готовы к контратакам. Я доволен командой – было несколько ошибок, но «Рома» боролась до конца»
153 минуты назад
Сергей Чепчугов: «Мне довелось встретиться с Роналду в Лиге чемпионов, ради таких моментов стоит жить. Криштиану — человек-легенда»
12сегодня, 07:56
«Валенсия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:30
7сегодня, 07:16
Рекомендуем