Асенсио выйдет в старте «Реала» в матчах с «Леганесом» и «Атлетико». В игре Кубка сыграет 20-летний Рамон – он может выйти в паре с Раулем и в дерби

Два воспитанника «Реала» сыграют в центре обороны в ближайших матчах.

Сегодня стало известно, что Давид Алаба выбыл на 2-3 недели из-за травмы бедра. Ранее повреждение получил Антонио Рюдигер – он пропустит до 20 дней.

Marca сообщает, что в матчах с «Леганесом » и «Атлетико» в стартовом составе «Реала» наверняка выйдет Рауль Асенсио. В завтрашней игре Кубка Испании сыграет Хакобо Рамон – в случае успешной игры 20-летний защитник будет основным в дерби в субботу.

Отмечается, что Орельен Тчуамени , игравший в центре обороны «Реала» в ряде матчей, вряд ли будет задействован на этой позиции в ближайших играх. В дерби с «Атлетико» француз может выйти в полузащите.