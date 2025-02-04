Асенсио выйдет в старте «Реала» в матчах с «Леганесом» и «Атлетико». В игре Кубка сыграет 20-летний Рамон – он может выйти в паре с Раулем и в дерби
Два воспитанника «Реала» сыграют в центре обороны в ближайших матчах.
Сегодня стало известно, что Давид Алаба выбыл на 2-3 недели из-за травмы бедра. Ранее повреждение получил Антонио Рюдигер – он пропустит до 20 дней.
Marca сообщает, что в матчах с «Леганесом» и «Атлетико» в стартовом составе «Реала» наверняка выйдет Рауль Асенсио. В завтрашней игре Кубка Испании сыграет Хакобо Рамон – в случае успешной игры 20-летний защитник будет основным в дерби в субботу.
Отмечается, что Орельен Тчуамени, игравший в центре обороны «Реала» в ряде матчей, вряд ли будет задействован на этой позиции в ближайших играх. В дерби с «Атлетико» француз может выйти в полузащите.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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