У Эндрика 3 гола в 3 матчах Кубка Испании. 18-летний бразилец также забил по мячу за «Реал» в ЛЧ и Ла Лиге
Эндрик забил 3 гола в 3 матчах Кубка Испании.
Сегодня нападающий «Реала» поразил ворота «Леганеса» в 1/4 финала турнира (2:0, первый тайм). Ранее он сделал дубль в игре с «Сельтой» (5:2).
Бразилец проводит 22-ю игру за мадридскую команду во всех турнирах и лишь третью в стартовом составе. До сегодняшнего матча он провел на поле 318 минут.
18-летний футболист также забил по одному голу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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