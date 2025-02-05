У Эндрика 3 гола в 3 матчах Кубка Испании. 18-летний бразилец также забил по мячу за «Реал» в ЛЧ и Ла Лиге

Эндрик забил 3 гола в 3 матчах Кубка Испании.

Сегодня нападающий «Реала » поразил ворота «Леганеса » в 1/4 финала турнира (2:0, первый тайм). Ранее он сделал дубль в игре с «Сельтой» (5:2).

Бразилец проводит 22-ю игру за мадридскую команду во всех турнирах и лишь третью в стартовом составе. До сегодняшнего матча он провел на поле 318 минут.

18-летний футболист также забил по одному голу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Его статистику можно найти здесь .