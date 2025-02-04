Мбаппе и Беллингем не сыграют с «Леганесом» в Кубке. Игрокам «Реала» дали отдых перед матчами с «Атлетико» и «Ман Сити»
Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем пропустят матч «Реала» в Кубке Испании.
Завтра мадридский клуб на выезде сыграет с «Леганесом» в четвертьфинале.
Как сообщает Marca, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем не сыграют в кубковом матче.
По словам Анчелотти, у Килиана «гематома на икроножной мышце», в клубе решили дать форварду отдых перед более важными играми.
Беллингем также не попал в заявку «Реала». Как и в случае с Мбаппе, англичанина берегут к решающим матчам.
Напомним, «Мадрид» примет «Атлетико» в матче 23-го тура Ла Лиги, игра состоится 8 февраля. 11 февраля «Реал» отправится на выезд к «Манчестер Сити» в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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