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«Атланта» Миранчука может потратить 6,5 млн долларов сверх потолка зарплат – больше всех в МЛС, «Интер» Майами Месси – 3,3 млн

МЛС обновила данные о том, сколько клубы могут тратить сверх потолка.

Сумма зависит от выступлений клубов и доходов от трансферов.

«Атланта» Алексея Миранчука может потратить чуть более 6,5 млн долларов сверх потолка зарплат – самый высокий показатель в МЛС.

На втором месте «Нью Инглэнд Революшн» – почти 5,9 млн долларов.

«Интер» Майами Лионеля Месси имеет средний показатель – 3,3 млн долларов.

Худший результат у «Хьюстон Динамо» – чуть более 2 млн долларов.

Скриншот: nytimes.com/athletic

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoАтланта Юнайтед
logoЛионель Месси
logoАлексей Миранчук
logoХьюстон Динамо
logoНью-Инглэнд Революшн
logoИнтер Майами
logoМЛС
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