«Атланта» Миранчука может потратить 6,5 млн долларов сверх потолка зарплат – больше всех в МЛС, «Интер» Майами Месси – 3,3 млн
МЛС обновила данные о том, сколько клубы могут тратить сверх потолка.
Сумма зависит от выступлений клубов и доходов от трансферов.
«Атланта» Алексея Миранчука может потратить чуть более 6,5 млн долларов сверх потолка зарплат – самый высокий показатель в МЛС.
На втором месте «Нью Инглэнд Революшн» – почти 5,9 млн долларов.
«Интер» Майами Лионеля Месси имеет средний показатель – 3,3 млн долларов.
Худший результат у «Хьюстон Динамо» – чуть более 2 млн долларов.
Скриншот: nytimes.com/athletic
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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