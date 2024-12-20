«Атланта» Миранчука может потратить 6,5 млн долларов сверх потолка зарплат – больше всех в МЛС, «Интер» Майами Месси – 3,3 млн

МЛС обновила данные о том, сколько клубы могут тратить сверх потолка.

Сумма зависит от выступлений клубов и доходов от трансферов.

«Атланта » Алексея Миранчука может потратить чуть более 6,5 млн долларов сверх потолка зарплат – самый высокий показатель в МЛС .

На втором месте «Нью Инглэнд Революшн » – почти 5,9 млн долларов.

«Интер » Майами Лионеля Месси имеет средний показатель – 3,3 млн долларов.

Худший результат у «Хьюстон Динамо» – чуть более 2 млн долларов.

Скриншот: nytimes.com/athletic